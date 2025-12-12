Gli eventi funzionano Sempre più turisti in città

Negli ultimi anni, la riqualificazione degli eventi natalizi ha portato a un aumento delle presenze turistiche a Lucca, anche durante la bassa stagione. Secondo il presidente di Federalberghi, Pietro Bonino, i risultati di questo lavoro si stanno concretizzando, confermando l’efficacia di strategie mirate per attrarre visitatori e valorizzare il periodo festivo.

LUCCA "Negli ultimi anni è stato fatto un gran lavoro di riqualificazione del momento natalizio e i risultati cominciano ad arrivare": lo afferma il presidente provinciale di Federalberghi Pietro Bonino che sottolinea come le presenze turistiche in uno dei momenti storicamente di bassa stagione siano in crescita. "Tante attività, le accensioni delle luci, un gran lavoro che sta portando frutti anche in termini di pernottamenti soprattutto nei fine settimana. Obiettivamente la percezione del Natale a Lucca sta cambiando e in meglio e non possiamo che sottolinearlo come categoria. Aggiungo che non solo solo le permanenze del fine settimana, ma le visite in questo momento servono anche per poi far tornare le persone in altri momenti dell'anno magari per periodi più lunghi".