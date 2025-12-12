Gli euroTORMENTI di Conte e Spalletti

Questo articolo ripercorre le carriere e le imprese di numerosi allenatori italiani che hanno segnato la storia del calcio, mettendo in evidenza le loro sfide, successi e contributi al panorama sportivo nazionale. Un viaggio tra figure iconiche e meno note, protagonisti di un lungo e affascinante percorso calcistico.

Pozzo, Valcareggi, Bearzot, Lippi, Mancini, Rocco, Trapattoni, Ancelotti, Capello, Sacchi, Di Matteo, Sarri, Gasperini, Malesani, Simoni, Marini, Scala, Zoff, Bianchi, Vialli, Maresca, Ranieri, Cosmi, De Canio, Mazzone. Venticinque allenatori italiani hanno alzato una coppa nei tornei internazionali, mondiali e coppe organizzate da Fifa e Uefa. Nella lista non figurano due cognomi illustri, protagonisti assoluti del nostro campionato e vincitori all'estero. Mai in coppa. Entrambi hanno guidato la nazionale: Conte e Spalletti. Basta osservarli mentre si muovono a bordo campo. Tormentati, agitati, pensierosi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gli euroTORMENTI di Conte e Spalletti

