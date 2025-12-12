Gli avversari L’ex Cortesi è lanciatissimo | Ho trovato il feeling giusto

Matteo Cortesi si prepara a affrontare il suo passato nel prossimo match tra Forlì e Carpi. Il 26enne attaccante ravennate, capitano del Carpi, ha ritrovato il feeling giusto e si presenta in ottima forma, con sei gol e cinque assist stagionali. La sfida al ‘Morgagni’ rappresenta un momento importante per lui e la squadra.

Tra il Forlì e l'uscita dal tunnel della crisi c'è di mezzo Matteo Cortesi. Il 26enne attaccante ravennate, frontman e capitano del Carpi – 16 presenze condite nientemeno che da 6 gol e 5 assist nella corrente stagione –, è il temuto ex della sfida che andrà in onda domani pomeriggio al 'Morgagni'. Nell'annata 2018- 19, infatti, l'attuale numero 72 dei modenesi vestì la maglia dei galletti coi quali strappò una soffertissima salvezza in serie D, affastellando 32 gettoni impreziositi da 5 gol e 1 assist che convinsero fra l'altro il Cesena a concedergli una seconda chance. Cortesi, Forlì-Carpi sulla carta è sfida playoff.

