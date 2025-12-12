Gli Anni 70 ricordati per lo spirito libero e la sperimentazione cromatica ispira oggi un make up che unisce vintage a tecniche moderne

Gli Anni 70, simbolo di libertà e creatività, tornano a influenzare il mondo della bellezza con un make-up che combina stile vintage e tecniche moderne. Questo revival si manifesta sulle passerelle e sui social, riscoprendo l’estetica senza tempo di quegli anni e reinterpretandola in chiave contemporanea.

Negli ultimi anni il fascino rétro è tornato a dominare le passerelle e i social, riportando in primo piano l'estetica senza tempo degli Anni 70. Questo decennio, ricordato per lo spirito libero e la sperimentazione cromatica, ispira oggi un make up che unisce vibrazioni vintage a tecniche moderne. Il risultato è un look ricco di personalità, capace di valorizzare ogni stile con un tocco nostalgico ma sorprendentemente attuale. Make up Anni 70: le tendenze contemporanee. Tra i trend più rappresentativi emergono le sfumature aranciate e ramate. Questi colori vengono applicati in modo morbido lungo la palpebra mobile e sfumati verso l'esterno, creando un effetto diffuso che illumina lo sguardo senza risultare eccessivo.

Il ritorno degli Anni 70: le tendenze make up che dominano il presente - Gli Anni 70, ricordati per lo spirito libero e la sperimentazione cromatica, ispira oggi un make up che unisce vintage a tecniche moderne. Come scrive amica.it

Spille, oversize e nostalgia Anni ’70. Spirito e idee dalle sfilate alla strada, le tendenze negli studiatissimi look di esperti (e aspiranti tali) - Milano, 1 marzo 2025 – Nel 1528 Baldassarre Castiglione nel suo “Il libro del Cortegiano” scrive dei milanesi che “per i loro abiti eccessivamente ornati e stratagliati, in altre città sarebbero presi ... Da ilgiorno.it

