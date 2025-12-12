Gli Anelli del Potere 3 | Vecna di Stranger Things nel nuovo video dal set! Svelato il ruolo misterioso?

Nel nuovo video dal set di Gli Anelli del Potere 3, emerge una figura misteriosa: l'interprete di Vecna in Stranger Things. Il suo debutto nella serie fantasy è atteso, ma il ruolo rimane ancora sconosciuto, alimentando l'attesa tra i fan.

L'interprete di Vecna in Stranger Things farà il suo debutto ne Gli Anelli del Potere nel corso della terza stagione, ma il suo ruolo rimane avvolto nel mistero. Intanto le riprese si sono concluse Amazon Prime Video ha annunciato che la produzione della terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è ufficialmente terminata, e la piattaforma ha condiviso un breve video con interviste ad alcuni membri del cast insieme a nuove scene dietro le quinte. Il promo è introdotto da Jamie Campbell Bower, l'interprete di Vecna in Stranger Things, che debutterà nel corso della nuova stagione in un ruolo non ancora rivelato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it