Gli alunni dell' istituto Brancati in visita al maneggio della polizia alla Plaia
Gli studenti dell'Istituto Brancati di Catania hanno partecipato a un evento formativo presso il maneggio della polizia alla Plaia, incontrando la squadra a cavallo della polizia di Stato. L'iniziativa ha rappresentato un'occasione per conoscere da vicino le attività quotidiane svolte per garantire la sicurezza della comunità.
È stato un incontro formativo speciale quello vissuto dagli alunni di tre classi dell’Istituto comprensivo Vitaliano Brancati di Catania che hanno incontrato la squadra a cavallo della polizia di Stato per conoscere le attività che, quotidianamente, vengono svolte per la sicurezza dei cittadini. Cataniatoday.it
Gli alunni dell'Istituto Ancel Keys del Cilento in visita al Mattino
Gli alunni dell'Istituto Ancel Keys del Cilento in visita al Mattino - Nella giornata di oggi, 9 ottobre, 24 giovanissimi studenti di Pollica che frequentano l'Istituto Omnicomprensivo Ancel Keys, situato a Castelnuovo Cilento in provincia di Salerno, accompagnati dai ... ilmattino.it
Gli alunni dell’Istituto Comprensivo in visita alla caserma dei carabinieri di Vergato - E’ stata una giornata ricca di emozioni, quella che una sessantina di alunni dell’Istituto Comprensivo di Marzabotto – Bambini del ’44, hanno trascorso nella caserma di via Modena, a Vergato in ... ilrestodelcarlino.itNuove segnalazioni dalle famiglie degli alunni dell’istituto in Amundsen, alla Madonnina, dopo la derattizzazione - facebook.com facebook
Favara, ecco gli straordinari progetti PON avviati dell'Istituto Comprensivo Vitaliano Brancati