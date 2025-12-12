Gli 80 anni di Giaguaro Castellini | Milan e Napoli fanno fare il gioco bello agli altri però vincono

Festeggiando 80 anni, Giaguaro Castellini, noto anche come Luciano, rivela la sua prospettiva sul calcio attuale. Ex portiere di Torino e Napoli, è testimone di diverse epoche del calcio italiano. In questo articolo, ripercorriamo la sua carriera e le sue opinioni sulle dinamiche delle squadre di oggi.

Gli 80 anni di Giaguaro Castellini, all'anagrafe Luciano. Storico portiere del Torino e anche del Napoli. In Nazionale è stato a lungo secondo di Dino Zoff. La Stampa lo intervista, a firma Francesco Manassero. Castellini, le piace il calcio di oggi? «Non fa più per me, ma bisogna accettare la nuova generazione, i tatuaggi, i codini, i balletti, i giocatori che vanno a salutare il pubblico quando perdi: noi scappavamo dalla vergogna. Voglio bene ai giovani, ho due nipotini, ma è difficile dargli un'impronta». Qual è la differenza più grande rispetto i suoi tempi? «Sono tante. Adesso il gioco è più veloce, ma tanti tocchi, troppi.

