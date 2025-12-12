Gli 80 anni del Giaguaro Castellini | Milan e Napoli fanno fare il gioco bello agli altri però vincono

Celebrare gli 80 anni di Giaguaro Castellini, noto come Luciano, significa rendere omaggio a una leggenda del calcio italiano. Storico portiere di Torino e Napoli, ha vissuto un lungo percorso tra successi e riconoscimenti, lasciando un'impronta indelebile nel mondo del calcio. Un anniversario che sottolinea la sua importanza e il suo contributo allo sport.

Gli 80 anni di Giaguaro Castellini, all’anagrafe Luciano. Storico portiere del Torino e anche del Napoli. In Nazionale è stato a lungo secondo di Dino Zoff. La Stampa lo intervista, a firma Francesco Manassero. Castellini, le piace il calcio di oggi? «Non fa più per me, ma bisogna accettare la nuova generazione, i tatuaggi, i codini, i balletti, i giocatori che vanno a salutare il pubblico quando perdi: noi scappavamo dalla vergogna. Voglio bene ai giovani, ho due nipotini, ma è difficile dargli un’impronta». Qual è la differenza più grande rispetto i suoi tempi? «Sono tante. Adesso il gioco è più veloce, ma tanti tocchi, troppi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gli 80 anni del Giaguaro Castellini: «Milan e Napoli fanno fare il gioco bello agli altri però vincono»

Luciano Castellini: il Giaguaro compie ottant’anni - Giornata speciale per uno dei portieri più forti della Storia Granata ... Da msn.com

Buon compleanno, Castellini! - Luciano Castellini, uno dei più forti portieri della Storia granata, il mitico “Giaguaro”, compie oggi 80 anni. Riporta torinofc.it

“Pillole di Storia”: Luciano Castellini, il Giaguaro granata, portiere del Toro dello scudetto 1976.

