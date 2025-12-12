Giuseppe Verdi visto dai giovani | al Municipale i ragazzi del Respighi presentano Stiffelio

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Municipale di Piacenza, i giovani del Liceo Respighi presentano

Stiffelio di Giuseppe Verdi raccontato con lo sguardo, il linguaggio e l’energia dei ragazzi del Liceo Respighi di Piacenza: è quanto succederà nel primo appuntamento di #AperiOpera, la rassegna, giunta ormai alla settima edizione, che mette al centro i giovani e affida loro il compito di. Ilpiacenza.it

