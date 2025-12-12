Giuseppe Milici e Giuliana Di Liberto in concerto nella chiesa Madre di Bagheria

Giuseppe Milici e Giuliana Di Liberto si esibiranno nella chiesa Madre di Bagheria in un concerto che attraversa tre secoli di musica, combinando la potenza di una voce femminile, i suoni suggestivi dell’armonica e le sonorità avvolgenti del violoncello, proponendo un’esperienza musicale ricca di emozioni e originalità.

Una serata dedicata a tre secoli di musica, interpretati dalla forza di una voce femminile, dal sound evocativo dell’armonica e del suono avvolgente del violoncello. È l’esperienza artistica che proporranno l’armonicista Giuseppe Milici e la cantante Giuliana Di Liberto, con Antonino Saladino, il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Grande successo ieri sera al Teatro Politeama di Palermo! Daria Biancardi e Giuseppe Milici hanno incantato il pubblico con il progetto “Non gioco più – Mina Songbook”, regalando un viaggio emozionante attraverso le canzoni della grande Mina. L’evento, o - facebook.com Vai su Facebook

Musica: Giuseppe Milici e la sua armonica al Blue Brass - Tanto è l'amore per l'armonica cromatica che accomuna il Brass al grande armonicista siciliano. Secondo ansa.it

Musica sotto le stelle: l'armonicista Milici a Palermo - Accanto a Milici, anche la cantanta Gaia Gentile Ancora una opportunità per ascoltare buona musica per i ... Scrive rainews.it

Concerto di Alan Scaffardi e Giuliana Di Liberto feat. Giuseppe Milici

