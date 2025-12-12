Giuseppe Bonifati l’attore che ha lavorato con Scott Mann e Scorsese | ora sogna Coppola in Calabria

Giuseppe Bonifati, attore italiano con oltre vent'anni di esperienza, ha collaborato con registi di fama internazionale come Ridley Scott, Michael Mann e Martin Scorsese. Ora, dopo aver superato i 40 anni, sogna di lavorare con Francis Ford Coppola in un progetto in Calabria, continuando a coltivare ambizioni e passioni nel mondo del cinema.

Varcata da poco la soglia dei 40 anni, l’artista italiano Giuseppe Bonifati traccia il bilancio di una carriera che ha contato collaborazioni da attore con Ridley Scott – per il film Tutti i soldi del mondo – Michael Mann – per Ferrari – e Martin Scorsese – per la docu-serie The Saints. “Mantengo la freschezza degli inizi senza la pressione di dover raggiungere risultati a tutti i costi. Forse è l’età in cui si impara a respirare invece di correre. Eppure continuo ad andare avanti con curiosità e leggerezza: ‘Je me fous du passé,’ come cantava Edith Piaf.” A dargli ispirazione e sostegno costante è l’ungherese Linda Sugataghy, sua moglie e collaboratrice storica: “Con lei ho trovato la mia patria: viviamo un amore in simbiosi fatto di amicizia, complicità e sostegno reciproco. Cinemaserietv.it

