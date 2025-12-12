Giuntoli spera di rientrare e punta la Fiorentina ha fatto pervenire la propria candidatura a Commisso Schira

Cristiano Giuntoli, ex dirigente del Napoli, torna a muoversi nel calcio italiano dopo l'esonero dalla Juventus. A sei mesi di distanza, ha già manifestato il suo interesse per la Fiorentina, inviando una candidatura ufficiale a Commisso. La sua possibile ripresa in Serie A alimenta le aspettative e le discussioni sul futuro del club viola.

A sei mesi dall’esonero con la Juventus, Cristiano Giuntoli torna a muoversi in orbita Serie A. Il dirigente ex Napoli ha già fatto arrivare la propria candidatura alla Fiorentina. Ne ha parlato Nicolò Schira sul Giornale. Giuntoli si candida come ds della Fiorentina: i dettagli. Scrive Schira sul Giornale: “Rieccolo. A sei mesi dal bruciante esonero incassato dalla Juventus il ds Cristiano Giuntoli appare pronto a tornare in Serie A. Recentemente è stato avvistato a San Siro in occasione del derby, anche se spesso e volentieri fa capolino tra la Costa Azzurra e Londra per vedere dal vivo gare di Ligue 1 e Premier League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Giuntoli spera di rientrare e punta la Fiorentina, ha fatto pervenire la propria candidatura a Commisso (Schira)

