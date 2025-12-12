Giuntoli ritorna in Serie A? L’ex Juventus vorrebbe firmare proprio per quella squadra Ecco le ultimissime su questa opzione
Cristiano Giuntoli potrebbe tornare in Serie A, con l'interesse della Fiorentina. L'ex Juventus spinge per un ritorno nel campionato italiano e sarebbero in corso trattative con il club toscano. La stagione di Serie A prosegue ricca di sorprese, mentre Firenze si trova in un momento di grande incertezza.
Giuntoli spinge per ritornare in Serie A e sarebbero in corso contatti con la Fiorentina per capire la possibilità di firmare con il club toscano In questa stagione di Serie A, che continua a sorprendere con colpi di scena in vetta e in coda, una piazza storica come Firenze vive momenti di grande preoccupazione. La . Calcionews24.com
Su questo argomento da altre fonti
Juventus, Giuntoli: “Con Conceiçao siamo a posto, valutiamo Kolo Muani e Veiga” - Le parole di Cristiano Giuntoli, Managing Director Football della Juventus, a pochi attimi dal fischio d’inizio del match con il Venezia Nella serata di oggi, 25 maggio, sono ben 12 le squadre ... gianlucadimarzio.com
Pagina 2 | Calciomercato Juve, Giuntoli fa cinque nomi per il Mondiale: tre conferme e due ritorni - Giuntoli non ha nascosto quanto sia importante centrare l’obiettivo Champions: "È importante a prescindere, sia dal punto di vista economico che di prestigio. tuttosport.comRitorna il consueto appuntamento in attesa del Natale.... prenotatevi... - facebook.com Facebook