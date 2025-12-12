Giunta regionale Fico Bonavitacola non entra A De Luca la proposta | indica una donna assessore

La giunta regionale Fico si avvicina alla formazione, con alcune novità e conferme. Nonostante le proposte, Bonavitacola non entra nella nuova squadra. De Luca ha indicato una donna come assessore, mentre il ruolo dei deluchiani rimane un tema aperto. La situazione si definisce, escludendo ufficialmente il riutilizzo di Bonavitacola, fedelissimo dello sceriffo.

La giunta Fico è quasi pronta: tagliati i big dopo il sostegno, fibrillazioni nel Pd - Giunta Fico, il quadro è ormai definito: esclusi i "big" dopo averne incassato i pacchetti di voti La nuova giunta regionale guidata da Roberto Fico prende forma e, nonostante le trattative ancora in corso

Nuova giunta Campania, Fico incontra i partiti: tensioni nel Pd sui nomi di De Luca - Il metodo che userà Roberto Fico è quello che ha usato già due volte, nel 2018 e nel 2021, quando da presidente della Camera ricevette il mandato esplorativo

Fico ricorre al Cencelli: la giunta sotto l’albero

