Giunta Regionale De Luca | Parleremo quando ci sarà materiale per giudicare

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commenta con cautela le recenti questioni politiche, sottolineando la necessità di attendere elementi concreti prima di esprimersi. In un'intervista, De Luca ribadisce l'importanza della verità al di sopra delle appartenenze politiche e si impegna a mantenere aperto il dialogo per contribuire alla costruzione di una coscienza nazionale.

Tempo di lettura: 2 minuti “ La verità vale più delle bandiere di partito e io scelgo la verità. Cercherò di mantenere aperto questo dialogo cercando di dare un contributo alla costruzione di una coscienza nazionale”. Lo ha detto nella consueta diretta su Fb il presidente uscente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Lo hanno fatto altri come Francesco De Santis”, ha sottolineato spiegando che “ costruire una coscienza nazionale, che ancora non siamo riusciti a costruire nel nostro Paese, significa senso del dovere, onestà intellettuale, alimentare il coraggio delle opinioni ma anche tenere vivo un sistema di valori fondamentali. Anteprima24.it

Nuova giunta Campania, Fico incontra i partiti: tensioni nel Pd sui nomi di De Luca

Nuova giunta Campania, Fico incontra i partiti: tensioni nel Pd sui nomi di De Luca - Il metodo che userà Roberto Fico è quello che ha usato già due volte, nel 2018 e nel 2021, quando da presidente della Camera ricevette il mandato esplorativo per ... ilmattino.it

Regionali Campania, Fico stringe sulla giunta: tensione con gruppo dell'ex presidente De Luca - Per Roberto Fico è iniziato lo studio delle carte della Regione e l'apparizione in eventi pubblici, ma sta per iniziare anche il rush finale per la scelta della giunta della sua ... ilmattino.it

L'esponente della giunta regionale denuncia di essere da tempo bersaglio di offese e diffamazioni: "Eventuali risarcimenti li devolverò ad associazioni che combattono la violenza contro le donne" - facebook.com facebook

Approvata a maggioranza la proposta di deliberazione della Giunta regionale per l’accorpamento del Presidio Sant’Anna all’Azienda ospedaliera Infantile Regina Margherita (O.I.R.M.), con conseguente ridenominazione in “A.O. O.I.R.M. - Sant’Anna”. #opencr x.com