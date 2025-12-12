Giuliani ' sfiduciata' da 35 ex sostenitori | alcuni partiti si dissociano e il caso si sgonfia
A meno di 24 ore dalla registrazione al protocollo del Comune di San Severo, il caso legato alle 35 firme a sostegno della richiesta di revoca del vice sindaco Anna Paola Giuliani si sgonfia, con alcuni partiti che si dissociano e una crescente sfiducia tra gli ex sostenitori. La vicenda perde forza e si ridimensiona rapidamente.
Si sgonfia, a meno di 24 ore dalla registrazione al protocollo del Comune di San Severo, la portata deflagrante del documento che reca 35 firme a sostegno della richiesta di revoca dell'incarico di vice sindaco e delle deleghe assessorili ad Anna Paola Giuliani. Diverse anime del progetto 'San.
Giuliani 'sfiduciata' da 35 ex sostenitori: alcuni partiti si dissociano e il caso si sgonfia - Ex candidati consiglieri ed esponenti politici del progetto ‘San Severo ritornerà bellissima’ firmano una richiesta di revoca dell'incarico di vice sindaco e delle deleghe, ma in queste ore piovono an ... foggiatoday.itIl 59° Rapporto Censis fotografa un'Italia in crisi economica, sfiduciata nella politica ma che trova conforto nell'attività sessuale - facebook.com Facebook