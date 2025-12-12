Giugliano Rossopomodoro al Grande sud | apertura al pubblico giovedi 18 dicembre

Il 18 dicembre segna l'apertura ufficiale di “Rossopomodoro” al “Grande Sud” di Giugliano. Il nuovo ristorante porta la tradizione della pizza napoletana nel cuore del parco commerciale, offrendo un’esperienza culinaria autentica e di qualità. L’attesa è quasi terminata, e i clienti potranno presto gustare le specialità in un’ambiente moderno e accogliente.

Giugliano, al “Grande sud” apre “Rossopomodoro”: l’opening giovedi 18 dicembre. L’attesa è quasi finita! Mancano ormai pochissimi giorni all’apertura del nuovo ristorante “Rossopomodoro” presso il Parco Commerciale “Grande Sud” di Giugliano. L’apertura al pubblico è fissata per giovedì 18 dicembre alle ore 19:00. Questo nuovo approdo promette di rivoluzionare l’offerta gastronomica del polo commerciale e . L'articolo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it Ragazza violentata a Giugliano, è stata sequestrata nel parcheggio del centro commerciale Grande Sud Ragazza violentata a Giugliano, è stata sequestrata nel parcheggio del centro commerciale Grande Sud - La giovane, 28 anni, sarebbe stata costretta a salire su un'auto da tre uomini: portata in una stradina isolata, è stata violentata da uno di loro e poi ... fanpage.it Giugliano, si stringe il cerchio intorno agli autori dello stupro: «Ore contate per tre stranieri» - È questo l’identikit dei tre uomini che avrebbero abusato sessualmente di una giovane donna, nei ... ilmattino.it L’attesa è quasi finita. Mancano ormai pochissimi giorni all’apertura del nuovo ristorante “Rossopomodoro” presso il Parco Commerciale “Grande Sud” di Giugliano - facebook.com facebook © Teleclubitalia.it - Giugliano, “Rossopomodoro” al “Grande sud”: apertura al pubblico giovedi 18 dicembre

Napoli ancora nel Guinness World Record con la pizza fritta più grande del mondo: è 7,5 metri

Video Napoli ancora nel Guinness World Record con la pizza fritta più grande del mondo: è 7,5 metri Video Napoli ancora nel Guinness World Record con la pizza fritta più grande del mondo: è 7,5 metri