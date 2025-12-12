Giubileo detenuti dramma carceri in Brasile La testimonianza di padre Graziola

Le condizioni nelle carceri brasiliane sono estremamente critiche, segnate da sovraffollamento e mancanza di servizi adeguati. In questo contesto, padre Graziola testimonia la situazione drammatica vissuta dai detenuti, offrendo uno sguardo diretto sulla realtà carceraria in Brasile. Maurizio Di Schino ha intervistato il missionario per approfondire le sfide e le emergenze di questo sistema penitenziario.

