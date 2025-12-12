Giubileo dei detenuti iniziato con due morti in carcere
Il Giubileo dei detenuti è stato segnato da tragici eventi all'inizio, con la morte di due reclusi in carcere, uno a Rebibbia e l’altro a Viterbo. Questi decessi hanno suscitato preoccupazioni e riflessioni sullo stato delle strutture penitenziarie e sulle condizioni dei detenuti durante questa importante occasione di riflessione e rinnovamento.
L’inizio del Giubileo dei detenuti è stato funestato, nelle ultime ore, dalla morte di una reclusa a Rebibbia e di un altro a Viterbo. Servizio di Lucia Ascione TG2000. Tv2000.it
Giubileo detenuti, Bonafoni, (Pd): “Già tre morti nelle nostre carceri” - NewTuscia – ROMA – L’inizio del Giubileo dedicato ai detenuti è stato funestato dalla morte di una donna e due uomini nelle case circondariali del Lazio. newtuscia.it
Giubileo dei Detenuti 2025: programma, date e iniziative - È l'ultimo evento giubilare e comincia oggi, venerdì 12 dicembre, per concludersi domenica 14 con la messa di Papa Leone XIV nella basilica di San Pietro A partire da oggi e fino al 14 dicembre si ter
