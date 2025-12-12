Giubileo dei detenuti iniziato con due morti in carcere

Il Giubileo dei detenuti è stato segnato da tragici eventi all'inizio, con la morte di due reclusi in carcere, uno a Rebibbia e l’altro a Viterbo. Questi decessi hanno suscitato preoccupazioni e riflessioni sullo stato delle strutture penitenziarie e sulle condizioni dei detenuti durante questa importante occasione di riflessione e rinnovamento.

