Giubileo dei detenuti iniziato con due morti in carcere

Il Giubileo dei detenuti è stato segnato da tragici eventi all'inizio, con la morte di due reclusi in carcere, uno a Rebibbia e l’altro a Viterbo. Questi decessi hanno suscitato preoccupazioni e riflessioni sullo stato delle strutture penitenziarie e sulle condizioni dei detenuti durante questa importante occasione di riflessione e rinnovamento.

L’inizio del Giubileo dei detenuti è stato funestato, nelle ultime ore, dalla morte di una reclusa a Rebibbia e di un altro a Viterbo. Servizio di Lucia Ascione TG2000. Tv2000.it

