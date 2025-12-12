Giubileo dei detenuti iniziato con due morti in carcere

Zazoom 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giubileo dei detenuti è stato avviato con una triste notizia, segnando un inizio difficile. Nelle ultime ore, due persone recluse hanno perso la vita: una a Rebibbia e un'altra a Viterbo. Questi eventi sollevano preoccupazioni sulla condizione delle carceri italiane e sull'impatto del periodo di riflessione e speranza associato al Giubileo.

giubileo dei detenuti iniziato con due morti in carcere

© Tv2000.it - Giubileo dei detenuti iniziato con due morti in carcere

L’inizio del Giubileo dei detenuti è stato funestato, nelle ultime ore, dalla morte di una reclusa a Rebibbia e di un altro a Viterbo. Servizio di Lucia Ascione TG2000. Tv2000.it

Giubileo dei detenuti iniziato con due morti in carcere

Video Giubileo dei detenuti iniziato con due morti in carcere

giubileo detenuti iniziato dueGiubileo detenuti, Bonafoni, (Pd): “Già tre morti nelle nostre carceri” - NewTuscia – ROMA – L’inizio del Giubileo dedicato ai detenuti è stato funestato dalla morte di una donna e due uomini nelle case circondariali del Lazio. newtuscia.it

giubileo detenuti iniziato dueGiubileo detenuti: papa Leone evoca la forza del perdono - Si chiude una sorta di cerchio tra il Pontefice che ha aperto il Giubileo 2025 e il suo successore che lo chiuderà. lalucedimaria.it