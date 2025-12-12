Giubileo dei detenuti iniziato con due morti in carcere

Il Giubileo dei detenuti è stato avviato con una triste notizia, segnando un inizio difficile. Nelle ultime ore, due persone recluse hanno perso la vita: una a Rebibbia e un'altra a Viterbo. Questi eventi sollevano preoccupazioni sulla condizione delle carceri italiane e sull'impatto del periodo di riflessione e speranza associato al Giubileo.

Si chiude l’Anno Santo: l’ultimo atto è stato il Giubileo dei detenuti, terminato domenica 14. Per l’occasione, durante la celebrazione della messa nella Basilica di S. Pietro, Papa Leone XIV ha rilanciato alle “istituzioni” l’appello di Papa Francesco. - facebook.com facebook

