giro del granducato relitti di nuovo regina

Il Giro del Granducato di Toscana 2025 si conclude con la cerimonia di premiazione al circolo Arci di Lazzaretto. La manifestazione, dedicata agli appassionati di ciclismo, ha visto riconoscimenti per i partecipanti e confermato la leadership di Relitti, che si conferma regina della competizione. Un evento che celebra lo spirito sportivo e il territorio toscano.

Barbara Relitti si conferma regina del Granducato. Si è svolta al circolo Arci di Lazzaretto, vicino a Vinci, la premiazione del giro del Granducato di Toscana 2025 di ciclismo. Una splendida serata all'insegna dell'amicizia, della cordialità e del divertimento per premiare i vincitori e le vincitrici del circuito. Tra le grandi protagoniste c'era anche la maremmana Barbara Relitti del gruppo Tommasini Cycling Team che ha confermato la vittoria dello scorso anno. Cinque prove di gran fondo con tre percorsi su distanze corte, medie e lunghe (dai 120 ai 150 chilometri con dislivelli impegnativi) a cui l'atleta maremmana di adozione si è sottoposta.

