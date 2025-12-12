Giovedì gnocchi Sabato trippa Venerdì sciopero

Un ritmo ormai consolidato di scioperi e disservizi sta influenzando la routine settimanale, con episodi ricorrenti che coincidono quasi sempre con i giorni di venerdì o periodi prefestivi. Questo schema ripetitivo rende difficile pianificare e vivere con serenità, evidenziando la necessità di un cambiamento nel sistema che garantisca maggiore stabilità e affidabilità.

È l'ora di cambiare questo menu indigesto. È successo troppe volte di aver a che fare con scioperiimprevisti e servizi a singhiozzo, con un elemento costante, anzi una regolarità matematica: losciopero arriva sempre e comunque di venerdì (o in data prefestiva o postfestiva). Stiamo certamente parlando di un diritto costituzionale, nessuno si sogna di discuterlo. Ma un conto è il diritto di sciopero, altro conto sono le modalità del suo esercizio, specie nei servizi essenziali e in generale nel settore pubblico. Diciamolo in modo ancora più chiaro: vanno rispettati pure i diritti dei cittadini che non scioperano, che devono lavorare e semmai rischiano di essere vittime dell'altrui paralisi. 🔗 Leggi su Iltempo.it