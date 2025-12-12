Giovanni Orsina Luiss | Usa e Ue legame profondo Rompere non è possibile

L'analisi di Giovanni Orsina, docente alla Luiss, evidenzia un legame stretto tra Usa e Ue, difficile da spezzare. In un contesto di crisi ucraina in bilico, le relazioni transatlantiche sono messe alla prova, sollevando interrogativi sulla stabilità e il futuro dell’alleanza tra le due sponde dell’Atlantico.

Roma, 12 dicembre 2025 – L’esito della crisi ucraina è in bilico e i rapporti tra Europa e Stati Uniti sembrano a rischio come mai prima. Giovanni Orsina, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Luiss Guido Carli, però, è meno pessimista di altri. Professore, ci sono margini per recuperare il rapporto con gli Usa dopo le tensioni? “Ma sì, certo. Rompere il rapporto non conviene a nessuno, a noi meno che a loro. È un momento complicato, indubbiamente l’amministrazione Trump maltratta l’Unione europea, ma il legame è profondo. I tempi della storia non sono quelli della cronaca”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giovanni Orsina (Luiss): “Usa e Ue, legame profondo. Rompere non è possibile”

Giovanni Orsina presenta in LUISS il libro 'Il berlusconismo nella storia d'Italia'

