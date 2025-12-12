Giovanna morte naturale L’autopsia chiude il giallo

L’autopsia ha confermato che Giovanna Piras, 80 anni, è morta per cause naturali. La scoperta della sua salma, trovata senza vita nella propria abitazione con un foulard sul volto, aveva destato preoccupazione. Ora, le indagini si concludono con una tragica, ma naturale, conclusione.

e Stefania Totaro È morta per cause naturali Giovanna Piras, l’impiegata in pensione di 80 anni trovata lunedì senza vita a terra nella sua abitazione con un foulard sul volto. Lo rivela l’ autopsia disposta dalla Procura di Monza ed eseguita ieri. Nessun segno di trauma sul corpo, nessuna lesione. Mancano ancora gli esiti degli esami istologici, ma non appaiono al momento tracce di intossicazioni. Pare quindi risolto così il giallo su questo decesso, partito dall’allarme lanciato dal fratello della donna che non riusciva a mettersi in contatto con lei e si è presentato nel primo pomeriggio dell’8 dicembre insieme al figlio nell’appartamento al primo piano della casa di ringhiera di via Magenta, facendo la macabra scoperta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giovanna, morte naturale. L’autopsia chiude il giallo

