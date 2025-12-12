Giovani fuori rotaia un momento di confronto sulla devianza giovanile
Il 15 dicembre 2025 si terrà presso i Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo un evento dedicato alla riflessione sulla devianza giovanile, intitolato
Il 15 dicembre 2025, presso la Sala Cinema De Seta ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, si terrà un importante momento di riflessione intitolato "Giovani fuori rotaia". L'evento nasce dalla necessità urgente di accendere i riflettori sulla devianza giovanile, non attraverso semplici teorie. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Il Consiglio comunale approva quattro debiti fuori bilancio e la mozione per nuovi stage retribuiti destinati ai giovani laureati under 30. #Catania #ConsiglioComunale #Bilancio #PA #Giovani - facebook.com Vai su Facebook
“Giovani fuori rotaia”, un momento di confronto sulla devianza giovanile - Il 15 dicembre 2025, presso la Sala Cinema De Seta ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, si terrà un importante momento di riflessione intitolato “Giovani fuori rotaia”. Come scrive mondopalermo.it
SFIORATO INVESTIMENTO NELLA STAZIONE DI RICCIONE!! - DATA: 10/08/2020