Giovane Inter mossa a sorpresa per gennaio | i nerazzurri studiano la strategia per anticipare la concorrenza
La giovane Inter si prepara a sorprendere il mercato di gennaio con una mossa strategica. La dirigenza nerazzurra sta valutando un’operazione per rinforzare l’attacco, potenzialmente con un accordo già nella finestra invernale con l’Hellas Verona. Un intervento mirato per anticipare la concorrenza e rafforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione.
di Lorenzo Vezzaro Giovane Inter, la dirigenza valuta un’operazione strategica per rinforzare l’attacco: possibile accordo con l’Hellas Verona già nella finestra invernale. L’ Inter guarda con attenzione al prossimo calciomercato di gennaio e valuta un intervento mirato per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Cristian Chivu, allenatore rumeno chiamato a gestire una stagione intensa su più fronti. Secondo quanto riportato da TMW, i nerazzurri starebbero lavorando sottotraccia per provare a bloccare uno dei profili più interessanti emersi in Serie A in questa prima parte di campionato: Giovane Santana do Nascimento, attaccante brasiliano dell’ Hellas Verona. Internews24.com
TMW - Non solo Napoli, anche l'Inter si muove per Giovane - Come riporta TuttoMercatoWeb, l'Inter si muove per l'attacco e lo fa con decisione per Giovane Santana do Nascimento. napolimagazine.com
L'Inter vuole bloccare Giovane a gennaio ? Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, l'intenzione del club nerazzurro è bloccare il giocatore durante la finestra di mercato invernale, con un accordo da 20-25 milioni con il Verona, solo poi da concretiz - facebook.com facebookL' #Inter punta il mirino su #Giovane, #Zanzi (pres. #Hellas) dribbla: "Via a gennaio? C'è tempo per pensare al mercato" x.com
