Giovane Inter il presidente del Verona ‘tranquillizza’ i suoi tifosi | l’annuncio sul futuro

Il presidente del Verona ha rassicurato i tifosi riguardo al futuro dell’attaccante giovane, spesso accostato all’Inter. In un’intervista, ha condiviso aggiornamenti importanti che chiariscono la posizione del club e le prospettive di mercato, offrendo maggiore tranquillità ai supporter nerazzurri interessati alle sorti del talento in questione.

Inter News 24 dell’attaccante accostato ai nerazzurri. A margine dell’Assemblea di Lega, Italo Zanzi ha affrontato i temi caldi del momento. Il presidente del Verona ha risposto alle indiscrezioni su Giovane, attaccante brasiliano finito nel mirino dell’Inter. SUL FUTURO DEL GIOCATORE – Il dirigente ha preferito non alimentare le voci che accostano il talento ai nerazzurri, ribadendo che, nonostante i dibattiti di mercato siano fisiologici, la priorità assoluta è la sfida di domenica. Zanzi ha inoltre sottolineato l’ottimo clima di rispetto e dialogo tra le diverse proprietà americane della Serie A. Internews24.com

Verona, quale sarà il futuro di Giovane? La risposta del presidente Zanzi - Le parole del presidente dell'Hellas "Lui ha fatto una grandissima partita, con i giocatori, con il ds siamo tutti uniti, anche per la prossima". fantacalcio.it

Pres Verona: “Tifosi preoccupati per il futuro di Giovane? C’è sempre dibattito sul mercato ma…” - Italo Zanzi, presidente del Verona, ha parlato a margine dell'Assemblea di Lega a Milano, ha parlato così ai microfoni dei cronisti presenti ... msn.com

L' #Inter punta il mirino su #Giovane, #Zanzi (pres. #Hellas) dribbla: "Via a gennaio? C'è tempo per pensare al mercato" x.com

Giovane all'Inter: SI' O NO? - facebook.com facebook