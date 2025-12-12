Giornalisti per un giorno La Don Milani a La Nazione
Un'esperienza formativa per studenti: i giovani giornalisti per un giorno alla Don Milani, intervistando i giornalisti de La Nazione. Tra domande su verifica delle notizie, criteri di approfondimento e tempi di scrittura, emergono riflessioni sul mestiere del giornalismo e l'importanza dell'informazione di qualità.
"Come fate a sapere se una notizia è vera o falsa?". "E chi sceglie le notizie da approfondire?" E ancora: "quanto tempo ci vuole per scrivere un articolo?". Sono state tante e tutte valide le domande che gli studenti della IV C della scuola primaria Don Milani di Agliana hanno rivolto ai giornalisti ieri mattina, quando hanno visitato la sede della redazione de La Nazione, in via Atto Vannucci a Pistoia. Curiosi e preparati sui fatti della città ma anche sulle notizie dello sport che molti di loro praticano, sia il basket che il calcio, e che li unisce e divide nel tifo. I piccoli cronisti per una mattina hanno provato l’emozione di vedere come si costruisce una pagina di giornale, come si disegna e si impagina un articolo, con tanto di titolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
La giornalista della Rai si emoziona in diretta
Una lettera da leggere. Straparlo? Il rumore intorno a me, un’arma per distrarre da Gaza. Polemica su “monito” e media. “Difendo ogni giorno la libertà d’espressione, ma sulla Striscia la copertura è superficiale, e sono stati uccisi 220 giornalisti. In Italia si vogli - facebook.com Vai su Facebook
Nel giorno dello sciopero generale e dello sciopero nazionale dei giornalisti "un violento attacco al quotidiano e a tutta l'informazione" Vai su X
La scuola Don Milani a La Nazione. Studenti giornalisti per un giorno - Emozionati e curiosi, ieri mattina, i bambini della IV B hanno visitato la redazione di via Atto Vannucci. Segnala msn.com