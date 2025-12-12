giornalisti per un giorno la don milani a la nazione

Un'esperienza formativa per studenti: i giovani giornalisti per un giorno alla Don Milani, intervistando i giornalisti de La Nazione. Tra domande su verifica delle notizie, criteri di approfondimento e tempi di scrittura, emergono riflessioni sul mestiere del giornalismo e l'importanza dell'informazione di qualità.

"Come fate a sapere se una notizia è vera o falsa?". "E chi sceglie le notizie da approfondire?" E ancora: "quanto tempo ci vuole per scrivere un articolo?". Sono state tante e tutte valide le domande che gli studenti della IV C della scuola primaria Don Milani di Agliana hanno rivolto ai giornalisti ieri mattina, quando hanno visitato la sede della redazione de La Nazione, in via Atto Vannucci a Pistoia. Curiosi e preparati sui fatti della città ma anche sulle notizie dello sport che molti di loro praticano, sia il basket che il calcio, e che li unisce e divide nel tifo. I piccoli cronisti per una mattina hanno provato l'emozione di vedere come si costruisce una pagina di giornale, come si disegna e si impagina un articolo, con tanto di titolo.