Giorgia Meloni incontra Abu Mazen

Il presidente dell’Autorità palestinese Abu Mazen ha incontrato a Roma la premier italiana Giorgia Meloni, rafforzando i rapporti tra Italia e Palestina. L'incontro ha rappresentato un momento importante di dialogo e collaborazione tra le due parti, ponendo l'accento su questioni di interesse comune e percorsi di pace nella regione.

Il presidente dell’Autorità palestinese Abu Mazen, in Italia, ha incontrato la premier Giorgia Meloni. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. Tv2000.it

