Giorgia in concerto a Torino canta in piemontese La cura per me | la sorpresa ai fan | Il video

Durante il concerto a Torino, Giorgia ha sorpreso i fan cantando in piemontese

Una nuova versione live di "La cura per me" è diventata a sorpresa virale sui social. È quella che Giorgia ha regalato ai fan dell'Inalpi Arena durante il concerto di mercoledì 10 dicembre, all'interno di uno show di circa 2 ore in cui ha proposto i suoi brani più recenti e i successi più noti.