Giorgia in concerto a Torino canta in piemontese La cura per me | la sorpresa ai fan | Il video
Durante il concerto a Torino, Giorgia ha sorpreso i fan cantando in piemontese
Una nuova versione live di "La cura per me" è diventata a sorpresa virale sui social. È quella che Giorgia ha regalato ai fan dell'Inalpi Arena durante il concerto di mercoledì 10 dicembre, all'interno di uno show di circa 2 ore in cui ha proposto i suoi brani più recenti e i successi più noti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Giorgia, la possibile scaletta del concerto di Pesaro - facebook.com Vai su Facebook
Giorgia incanta Torino: serata travolgente all’Inalpi Arena - Lo show del 10 dicembre conferma la forza di una delle voci più amate d’Italia, tra scenografie suggestive, emozioni condivise e un rapporto speciale con la città ... Si legge su giornalelavoce.it
Giorgia, la possibile scaletta del concerto a Torino - Archiviato lo spettacolo di Torino, venerdì 12 dicembre Giorgia sarà in concerto alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Lo riporta tg24.sky.it
Giorgia - La cura per me (#rilive Milano 2025)