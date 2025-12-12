Gioielli rubati nascosti negli slip La Locale insieme ai carabinieri sventa raggiro e arresta gli autori

Durante un controllo di routine in via Marostica a Milano, la Polizia locale e i carabinieri hanno sventato un tentativo di raggiro e arrestato gli autori. I sospetti nascondevano gioielli e un orologio di lusso negli slip, tra cui una collana d’oro e un orologio Cartier, impedendo così che i beni venissero scoperti.

Nascondevano negli slip gioielli, compresa una collana d’oro, e un orologio Cartier. Sono stati fermati a Milano da una pattuglia della Polizia locale durante un controllo di routine in via Marostica. Erano in due, entrambi italiani di 38 e 39 anni, a bordo della macchina ritenuta sospetta dagli agenti. Il loro atteggiamento ha subito allertato l’attenzione dei vigili urbani milanesi. Mentre gli agenti controllavano i documenti del conducente e del passeggero, sul posto è subito arrivata anche una pattuglia dei carabinieri. I militari hanno riferito alla pattuglia della Locale che i due uomini appena fermati erano i responsabili di una truffa ai danni di un’anziana, avvenuta soltanto poco prima a Legnano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gioielli rubati nascosti negli slip. La Locale insieme ai carabinieri sventa raggiro e arresta gli autori

