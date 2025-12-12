Ginnastica artistica due stelle per il Romagna Team e la Renato Serra | Manrique Larduet Bicet e Chiara Barzasi

Il Romagna Team rafforza la propria rosa con l’ingresso di Manrique Larduet Bicet, mentre la US Renato Serra evidenzia i recenti successi internazionali di Chiara Barzasi, atleta consolidata della squadra di Cesena. Due giovani talenti che testimoniano l’impegno e la crescita della ginnastica artistica nella regione.

