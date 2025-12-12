Ginnastica aerobica domenica 14 dicembre in diretta su Sportface TV la Serie A da Monte di Procida
Domenica 14 dicembre, Sportface TV trasmetterà in diretta la Serie A di Ginnastica Aerobica da Monte di Procida. L'evento si svolge in uno scenario suggestivo, offrendo uno spettacolo di alta qualità e spettacolarità. Una giornata dedicata alla crescita e alla valorizzazione di questa disciplina, che coinvolge atleti di tutta Italia.
Nello splendido scenario di Monte di Procida va in scena il Campionato Nazionale di Serie A di Ginnastica Aerobica. La sfida tra i migliori club d’Italia decreterà la società vincitrice dello scudetto 2025. Live dalle 9.15 su Sportface TV. Weekend di grande ginnastica aerobica a Monte di Procida, dove il Pala Pippo Coppola ospita i Campionati Nazionali Serie A, B, Squadra Allievie Gold e Serie D Silver 2025, ultima tappa di una stagione che ha consacrato la crescita del movimento italiano. L’evento, organizzato dalla ASD Chige nel quadro del calendario federale, porta in pedana atleti e atlete che hanno brillato ai recenti Mondiali, insieme alle giovani promesse che rappresentano il futuro di questa disciplina in continua espansione. 🔗 Leggi su Sportface.it
Federazione Ginnastica d'Italia. . Sebastio, Cutini, Nacci - Ginnastica Aerobica Grand Prix 2025 PalaBigi - Reggio Emilia #FederazioneGinnasticadItalia . #FGI #FederGinnastica #ginnastica #gymnastics #ginnasticaaerobica #GrandPrix #ReggioEmili - facebook.com Vai su Facebook
Ginnastica aerobica, domenica 14 dicembre in diretta su Sportface TV la Serie A da Monte di Procida - Domenica 14 dicembre il Pala Pippo Coppola ospita Serie A, B e Squadra Allievi/e Gold dei Campionati Nazionali di ginnastica aerobica ... Segnala sportface.it
Coppa Campioni Gold di Ginnastica Aerobica Gruppo California Club 2021