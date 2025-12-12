Gimenez ceduto? Ecco quanto vuole il Milan E sulle voci di mercato su Icardi …

Il mercato del Milan si anima con possibili cessioni e acquisti. Gimenez potrebbe lasciare il club a una cifra stabilita, mentre circolano voci su interessamenti per diversi attaccanti, tra cui Icardi. Tutte le ultime novità sul calciomercato rossonero, tra trattative e rumors, nel nostro approfondimento.

Calciomercato Milan, Gimenez potrebbe essere ceduto per questa cifra. Voci su tanti attaccanti tra cui Icardi. Le ultime novità da 'Il Corriere dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

gimenez ceduto vuole milanL’obiettivo di Gimenez dopo l’infortunio: la nuova speranza del Milan - Santiago Giménez continua il suo percorso di recupero dopo l’infortunio alla caviglia che lo ha ... Come scrive fantamaster.it

gimenez ceduto vuole milanCalciomercato Milan News/ Un grande obiettivo dal Belgio, Gimenez con le valigie in mano! - La grande cessione che però il calciomercato Milan dovrà completare nella prossima sessione invernale è quella di Santiago Gimenez che nonostante la fiducia del tecnico nei primi mesi ora è stato ... Scrive ilsussidiario.net

