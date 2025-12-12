Giappone trema ancora terremoto 6.7 sulla costa | revocato allarme tsunami

Un terremoto di magnitudo 6.7 si è verificato oggi sulle coste settentrionali del Giappone, causando momenti di preoccupazione e l'attivazione di un allarme tsunami. Tuttavia, le autorità hanno successivamente revocato l'allarme, rassicurando la popolazione sulla sicurezza della zona.

(Adnkronos) – Terremoto di magnitudo 6.7 oggi in Giappone, dove le autorità hanno revocato l'allarme tsunami che era scattato dopo che il sisma è stato registrato a largo delle coste settentrionali del Paese. L'agenzia meteorologica del Giappone (Jma) aveva diffuso l'allerta per possibili onde fino ad un metro lungo la costa settentrionale pacifica.

Il Giappone trema e il mondo guarda e spera: paura, evacuazioni e una notte gelida sotto l’allerta. Immagini e testimonianze stanno facendo il giro del web, ma i giapponesi ancora una volta mostrano la loro forza e resilienza. Nella notte tra l’8 e il 9 dic - facebook.com Vai su Facebook

#terremoto in Giappone: il momento della scossa ripreso dalla webcam che trema vistosamente #shorts

