Giappone terremoto magnitudo 6,7 colpisce il Nord del Paese | lanciata allerta tsunami poi revocataa

Un terremoto di magnitudo 6,7 ha colpito il nord del Giappone, causando un'allerta tsunami che è stata successivamente revocata. L'emittente pubblica NHK ha comunicato che l'intensità delle scosse è risultata inferiore rispetto a quella di lunedì sera, rassicurando la popolazione.

L'emittente pubblica giapponese NHK, ha riferito che l'intensità delle scosse è risultata inferiore rispetto a quella registrata lunedì sera. Quest'ultima aveva provocato la caduta di oggetti dagli scaffali, danneggiato le strade, frantumato vetrate e generato onde di tsunami alte fino a 70 centimetri.

