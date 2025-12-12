Giappone terremoto magnitudo 6,7 colpisce il Nord del Paese | lanciata allerta tsunami poi revocataa
Un terremoto di magnitudo 6,7 ha colpito il nord del Giappone, causando un'allerta tsunami che è stata successivamente revocata. L'emittente pubblica NHK ha comunicato che l'intensità delle scosse è risultata inferiore rispetto a quella di lunedì sera, rassicurando la popolazione.
L'emittente pubblica giapponese NHK, ha riferito che l'intensità delle scosse è risultata inferiore rispetto a quella registrata lunedì sera. Quest'ultima aveva provocato la caduta di oggetti dagli scaffali, danneggiato le strade, frantumato vetrate e generato onde di tsunami alte fino a 70 centimetri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Giappone, la scossa di terremoto 6.7 registrata dalle telecamere Vai su X
Terremoto in Giappone di magnitudo 6.7. Allerta tsunami (poi revocata) - facebook.com Vai su Facebook
Giappone, nuovo terremoto di magnitudo 6.7 ma rientra l’allerta tsunami - est del Giappone, qualche giorno dopo dopo un precedente sisma di magnitudo 7. Da ilsole24ore.com
VIDEO| Giappone, un terremoto di magnitudo 6.7 colpisce la costa settentrionale. Le immagini della scossa - Una nuova scossa di terremoto ha colpito la costa settentrionale del Giappone. Lo riporta dire.it
Giappone, il sisma piu' potente degli ultimi 140 anni