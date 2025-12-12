Giappone stretta su chi va in bicicletta ubriaco Quasi 900 patenti sospese in nove mesi

In Giappone, le autorità intensificano i controlli sulla sicurezza stradale, con particolare attenzione a chi pedala in stato di ebbrezza. Nei primi nove mesi dell'anno, sono state sospese circa 900 patenti per questo motivo, evidenziando l'importanza di prevenire incidenti e promuovere comportamenti responsabili tra ciclisti.

In Giappone cresce l'attenzione delle autorità nei confronti della sicurezza stradale e, in particolare, di un comportamento spesso sottovalutato: andare in bicicletta dopo aver bevuto alcolici. Tra gennaio e settembre 2025 quasi 900 persone hanno subito la sospensione della patente di guida dopo essere state fermate mentre pedalavano in stato di ebbrezza. Un dato significativo, che riflette l'impatto delle nuove norme entrate in vigore alla fine del 2024. La revisione del codice della strada ha infatti introdotto sanzioni più severe anche per chi utilizza la bicicletta. Superare la soglia consentita di alcol nel sangue non comporta più soltanto una multa, ma come detto può portare direttamente alla sospensione della patente, anche se l'infrazione avviene su un mezzo considerato leggero.

