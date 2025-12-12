Giappone nuova scossa di terremoto di 6.7 magnitudo

Un potente terremoto di magnitudo 6.7 ha colpito la regione settentrionale del Giappone, causando allerta tsunami e preoccupazioni per eventuali danni. L’evento sismico è stato segnalato dall’Ingv, mentre la Japan Meteorological Agency ha immediatamente emesso l’allerta, prevedendo onde fino a un metro lungo la costa pacifica.

Un forte terremoto, valutato 6.7 di magnitudo, ha scosso la parte settentrionale del Giappone. L'Ingv ha segnalato l'evento, mentre la Japan Meteorological Agency ha immediatamente emesso un'allerta tsunami, temendo «onde fino a un metro» lungo il versante pacifico del Paese. La scossa è stata rilevata nella prefettura di Aomori alle 11:44 ora giapponese (le 3:44 italiane) e l'epicentro, situato in mare, è stato individuato a circa 20 chilometri di profondità. La Jma ha attribuito al sisma un'intensità pari a 4 sulla scala sismica nazionale, che raggiunge un massimo di 7, ricordando che l'evento arriva a pochi giorni dalla potente scossa di magnitudo 7.

Giappone: nuova scossa, a un mese dal terremoto

