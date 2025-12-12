Giampiero Manfuso eletto presidente del Consorzio San Marzano Dop

Giampiero Manfuso è stato eletto nuovo presidente del Consorzio di Tutela del Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese Nocerino Dop. La sua nomina segna un importante passo avanti per la valorizzazione e la tutela di questa rinomata eccellenza agricola campana.

Giampiero Manfuso è il nuovo presidente del Consorzio di Tutela del Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese Nocerino Dop. L’elezione si è tenuta questa mattina nella sede del Consorzio dove l’Assemblea dei soci e il Consiglio di Amministrazione si sono riuniti per procedere al rinnovo delle cariche sociali. Quarantacinque anni, di Sant’Antonio Abate, Manfuso è laureato in Economia all’Università di Napoli. Seconda generazione della famiglia Manfuso, è attualmente direttore agli acquisti della Conserve Manfuso Srl. Da sette anni è attivo nel Consorzio di Tutela del Pomodoro San Marzano, dove ha ricoperto il ruolo di consigliere e poi quello di vice presidente, carica adesso assegnata a Tommaso Romano rappresentante della parte agricola. Ildenaro.it

