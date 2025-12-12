Getafe-Espanyol sabato 13 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Grande equilibrio al Coliseum?

Il match tra Getafe ed Espanyol, in programma sabato 13 dicembre 2025 alle 21:00 al Coliseum, promette spettacolo. L’Espanyol, quinto in classifica con 27 punti, vive un momento di grande entusiasmo, mentre il Getafe cerca di risalire la china. Analizzeremo formazioni, quote e pronostici per un confronto equilibrato tra due squadre in forma.

L’Espanyol sta vivendo uno dei periodi più felici della sua storia recente: 27 punti in classifica per i catalani, che sono al quinto posto solitario e sentono fortissimo profumo d’Europa. Davvero in pochi potevano pensare che a dicembre la classifica dei Pericos sarebbe stata così lusinghiera; manca obiettivamente poco alla salvezza, obiettivo di inizio stagione . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com Pronostico Getafe vs Espanyol – 13 Dicembre 2025 - Sabato 13 Dicembre 2025, alle 21:00, il Coliseum ospiterà una sfida dal peso specifico notevole in La Liga: Getafe - news-sports.it

Streaming Liga Getafe-Espanyol | Diretta TV e dove guardare la partita gratis - Espanyol in streaming e diretta TV gratis su SISAL: scopri come guardare la partita, le probabili formaioni e tutto quello che c'è da sapere sul match di Liga. msn.com

Getafe-Espanyol (sabato 13 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Gli Azulones misurano le ambizioni dei catalani ift.tt/9fmqFxa #scommesse #pronostici x.com

Risultati secondo turno di Coppa del Re: 1) CD Ebro-Osasuna 3-5 2) Club Portugalete-Alaves 0-3 3) Numancia-Maiorca 2-3 4) REacing Ferrol-Huesca 0-2 5) Guadalajara-AD Ceuta FC 1-0 6) Club Deportivo Artístico Navalcarnero-Getafe 2-3 7) Culuural Leon - facebook.com facebook

© Infobetting.com - Getafe-Espanyol (sabato 13 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Grande equilibrio al Coliseum?

FC BARCELONA 4 vs 0 ATHLETIC CLUB | LALIGA 2025/26 MD13

Video FC BARCELONA 4 vs 0 ATHLETIC CLUB | LALIGA 2025/26 MD13 Video FC BARCELONA 4 vs 0 ATHLETIC CLUB | LALIGA 2025/26 MD13