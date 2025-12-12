Getafe-Espanyol sabato 13 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Gli Azulones misurano le ambizioni dei catalani

Il match tra Getafe ed Espanyol, in programma sabato 13 dicembre 2025 alle 21:00, metterà di fronte due squadre con obiettivi diversi. Gli Azulones cercano punti importanti in casa, mentre gli catalani, al quinto posto e con 27 punti, ambiscono a consolidare la loro posizione e lottare per un piazzamento europeo. Ecco formazioni, quote e pronostici.

L'Espanyol sta vivendo uno dei periodi più felici della sua storia recente: 27 punti in classifica per i catalani, che sono al quinto posto solitario e sentono fortissimo profumo d'Europa. Davvero in pochi potevano pensare che a dicembre la classifica dei Pericos sarebbe stata così lusinghiera; manca obiettivamente poco alla salvezza, obiettivo di inizio stagione.

Risultati secondo turno di Coppa del Re: 1) CD Ebro-Osasuna 3-5 2) Club Portugalete-Alaves 0-3 3) Numancia-Maiorca 2-3 4) REacing Ferrol-Huesca 0-2 5) Guadalajara-AD Ceuta FC 1-0 6) Club Deportivo Artístico Navalcarnero-Getafe 2-3 7) Culuural Leon - facebook.com Vai su Facebook

