Gesù eliminato dai canti natalizi la Diocesi | Dispiaciuti se questa è la strada della scuola nel nostro Paese

Negli ultimi tempi, si sono registrate modifiche nei canti natalizi scolastici che hanno portato alla rimozione di riferimenti a Gesù. La Diocesi di Reggio Emilia esprime dispiacere per questa tendenza, evidenziando le implicazioni di un percorso che, secondo loro, rischia di allontanare i valori religiosi dall’ambiente scolastico pubblico.

Reggio Emilia, 12 dicembre 2025 – “ Siamo dispiaciuti e addolorati se questa è la strada imboccata dalla scuola pubblica del nostro Paese”. La Diocesi striglia le elementari ‘San Giovanni Bosco’ di via Bismantova a Reggio (istituto comprensivo ‘Ligabue’) che nei giorni scorsi, come svelato dal Carlino, aveva deciso di eliminare ogni riferimento a Gesù in una nota canzone natalizia da mettere in scena nella recita, modificando le strofe per non offendere le altre religioni professate dai bambini di origine straniera provocando un vespaio di reazioni anche politiche. Un vero cortocircuito: la scuola porta il nome di San Giovanni Bosco. Ilrestodelcarlino.it

