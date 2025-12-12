Gesù cancellato dal Natale | a Reggio Emilia Jingle Bells riscritta in nome del politicamente corretto

Includere escludendo, il club degli intelligenti per decreto è sempre un giro avanti anche sul Natale. Dopo avere trasformato i pastori in migranti, i re Magi in attivisti pro Pal, la Madonna in una peripatetica, San Giuseppe in una drag queen e la stella cometa in un razzo su Gaza, non restava che cancellare Gesù Bambino. In attesa di farlo dal presepe, a Reggio Emilia lo hanno espulso dal canto più amato dai bimbi, Jingle Bells. Una deportazione canora in piena regola, messa a punto dai parolieri della scuola primaria San Giovanni Bosco (istituto comprensivo Ligabue) che hanno deciso l’epurazione religiosa dalla versione italiana per il consueto motivo peloso: non urtare la suscettibilità dei musulmani. Panorama.it

LEGA * CAMERA: «NATALE: BERGAMINI (LEGA), A REGGIO EMILIA CANCELLATO GESÙ IN NOME DELL’INTEGRAZIONE. INACCETTABILE» - Natale: Bergamini (Lega), a Reggio Emilia cancellato Gesù in nome dell’integrazione. agenziagiornalisticaopinione.it

Si sono costituite alla prima udienza: secondo l'accusa il consigliere di Fratelli d'Italia avrebbe fatto pressioni sulla segretaria livornese di Forza Italia per intercedere sulla dirigente scolastica per la remissione di una querela sul "Natale cancellato" alle Bini d - facebook.com facebook