Gesù ammanettato nei presepi americani | la protesta delle chiese contro le politiche di Trump sull’immigrazione

In diversi presepi delle chiese americane, Gesù è rappresentato con le manette dell’Ice ai polsi, suscitando proteste e riflessioni sulle politiche migratorie di Trump. Questa scelta simbolica, diffusa da Illinois al Massachusetts, mette in discussione le tradizionali rappresentazioni natalizie, evidenziando un forte messaggio sociale e politico durante il periodo natalizio.

