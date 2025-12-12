Gentili coattamente sensibile al revenge porne

Nell'ultima puntata della rubrica Facce di casta sul Fatto Quotidiano, Veronica Gentili affronta con ironia e incisività il tema del revenge porn, evidenziando le dinamiche e le implicazioni di questa problematica sociale. Un'analisi che mette in luce le responsabilità e le contraddizioni di chi si nasconde dietro il “coattismo” e la sensibilità selettiva.

Coatta. Da antologia l’ultima puntata della rubrica Facce di casta, tenuta da Veronica Gentili sul Fatto Quotidiano. Si comincia con “altrimenti una scelta simile è impossibile da essere spiegata ”, pleonasmo facilmente aggirabile con un banalissimo “impossibile da spiegare”. Si prosegue con “ma che cos’ é questa fantomatica educazione sessuale?”, dove il verbo essere ha l’accento acuto anziché grave. Seguono “l’educazione sessuale consiste nel: ” e “alle scuole superiori si aggiungono: ”, con i grotteschi due punti a precedere vari complementi oggetto. Poi s’incontra un “revenge porne ”, che per Gentili dev’essere la traduzione in romanesco di revenge porn. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Gentili, “coattamente” sensibile al “revenge porne”

