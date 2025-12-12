Genova 18 intossicati al pranzo aziendale | indagato il titolare del Balilla

A Genova, 18 persone sono state intossicate durante un pranzo aziendale al ristorante “Balilla”. Il titolare dell'attività è stato indagato per somministrazione di sostanze pericolose. Il legale dell’esercizio ha dichiarato che si tratta di un atto dovuto, precisando che si riserveranno di agire contro i fornitori qualora si accertasse un problema nella filiera.

Accusa di somministrazione di sostanze pericolose. Il legale: "Atto dovuto, pronti a rivalerci sui fornitori se sarà stabilito che il problema è nella filiera".

