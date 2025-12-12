Genova 18 intossicati al pranzo aziendale | indagato il titolare del Balilla
A Genova, 18 persone sono state intossicate durante un pranzo aziendale al ristorante “Balilla”. Il titolare dell'attività è stato indagato per somministrazione di sostanze pericolose. Il legale dell’esercizio ha dichiarato che si tratta di un atto dovuto, precisando che si riserveranno di agire contro i fornitori qualora si accertasse un problema nella filiera.
Accusa di somministrazione di sostanze pericolose. Il legale: “Atto dovuto, pronti a rivalerci sui fornitori se sarà stabilito che il problema è nella filiera”. Ilsecoloxix.it
Genova, 18 intossicati al pranzo aziendale: indagato il titolare del “Balilla” - Il legale: “Atto dovuto, pronti a rivalerci sui fornitori se sarà stabilito che il problema è nella filiera” ... ilsecoloxix.it
Mangiano al bar nella pausa pranzo, 18 persone intossicate a Genova. Forse sindrome sgombroide - Diciotto persone intossicate in un bar genovese: ricostruzione dei fatti, indagini in corso e chiarimenti del locale coinvolto sull’accaduto. blitzquotidiano.it
Genova, due persone e un cane intossicati dal monossido di carbonio - facebook.com facebook
Intossicazione alimentare a Genova, dimessi tre ricoverati in ospedale x.com
Incendi Genova, brucia la scuola di Mignanego nella Val Polcevera