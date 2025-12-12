Genoa vs Inter quindicesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Il match tra Genoa e Inter, valido per la quindicesima giornata della Serie A 2025/2026, si preannuncia come una sfida importante per entrambe le squadre. I rossoblù cercano di consolidare il loro buon momento, mentre i nerazzurri puntano a mantenere il passo in classifica. Ecco le probabili formazioni e tutte le informazioni su come seguire la partita.

Gara valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I rossoblù vogliono proseguire il loro trend positivo, ma i nerazzurri non possono perdere terreno dalla vetta. Genoa vs Inter si giocherà domenica 14 dicembre 2025 alle ore 18 presso lo stadio Marassi. GENOA VS INTER: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Violando il campo dell'Udinese nell'ultimo turno di campionato, i rossoblu hanno ottenuto la seconda vittoria consecutiva, allungando la serie positiva a 5 giornate senza sconfitte. La squadra di De Rossi sembra aver svoltato con l'arrivo del nuovo tecnico, ma è vietato fermarsi visto che il vantaggio sulla zona retrocessione è di quattro punti.

