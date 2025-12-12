Genoa parla De Rossi in conferenza | Il mio sogno ricorrente è fare i punti per il Genoa L’Inter se non trova una squadra perfetta di fronte rischia di umiliarti

In una conferenza stampa, Daniele De Rossi ha condiviso il suo sogno ricorrente di contribuire con i punti al Genoa, sottolineando le difficoltà dell’Inter nel affrontare squadre di livello. Le sue parole riflettono l’ambizione e la determinazione del club e del tecnico nel perseguire risultati importanti nel campionato.

Genoa, De Rossi in conferenza: «L'Inter se non trova una squadra perfetta di fronte rischia di umiliarti. Il mio sogno ricorrente.» Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla delicata sfida di campionato contro l'Inter. L'allenatore rossoblù ha presentato il match sottolineando sia il buon momento della sua squadra.

? La PRIMA CONFERENZA STAMPA di MISTER DE ROSSI | GENOA - FIORENTINA | SERIE A ENILIVE 25/26

