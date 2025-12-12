Genoa Inter un dato dall’approdo di De Rossi in panchina fa tremare i nerazzurri

Da quando Daniele De Rossi ha preso in mano la guida del Genoa, alcuni dati sorprendenti stanno mettendo in difficoltà l'Inter. La recente crescita del team rossoblù evidenzia cambiamenti significativi nelle prestazioni e nelle statistiche, creando attenzione e preoccupazione tra i nerazzurri.

Inter News 24 Genoa Inter, c’è un dato da quando Daniele De Rossi è arrivato sulla panchina del Grifone che sta facendo tremare i nerazzurri. L’arrivo in panchina dell’allenatore Daniele De Rossi ha innescato una crescita esponenziale nel fatturato di gol del Genoa. Il Grifone ha trasformato radicalmente il suo approccio offensivo, come dimostrano chiaramente le statistiche. Nelle ultime cinque partite di Serie A sotto la guida di De Rossi, il Genoa ha segnato ben undici volte, raggiungendo una media impressionante di 2,2 gol a match. Questo dato contrasta nettamente con la precedente gestione tecnica dell’allenatore francese Patrick Vieira. Internews24.com

