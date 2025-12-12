Genoa Inter le ultime dal centro sportivo rossoblù Importante rientro in gruppo per De Rossi

Le ultime novità dal centro sportivo del Genoa annunciano un importante rientro in gruppo per Daniele De Rossi, fondamentale in vista della sfida di domenica contro l'Inter. La squadra rossoblù si prepara con ottimismo, concentrandosi sui progressi e sugli impegni imminenti.

Inter News 24 Genoa Inter, le ultime dal centro sportivo del Grifone. Rientro in gruppo molto prezioso per mister Daniele De Rossi in vista di domenica. Proseguono le sedute di allenamento del Genoa in vista della difficile sfida di campionato di domenica contro l'Inter. L'allenatore Daniele De Rossi, noto come DDR, ha diretto l'allenamento odierno con grande attenzione tattica, testando schemi e valutazioni necessarie per affrontare al meglio i nerazzurri. QUI LE ULTIME SULL'INTER L'ottovolante di pre-vigilia. La squadra è immersa in un clima di crescente concentrazione, consapevole che lo stadio Ferraris, investito del ruolo di "dodicesimo uomo", sarà fondamentale per aiutare il Grifone a ottenere un risultato positivo.

Genoa-Inter, le probabili formazioni: recupera Frendrup, c'è Zielinski in regia - 00, arbitra Doveri, diretta tv su DAZN e Sky): Come arriva. tuttomercatoweb.com

Genoa, De Rossi: "Inter squadra forte. Domenica sera dovremo essere perfetti" - Dopo il successo contro l'Udinese, il Genoa torna al "Ferraris" per affrontare l'Inter di Cristian Chivu. tuttomercatoweb.com

Inter priva di Calhanoglu contro il Genoa: al 'Ferraris' sarà ancora il momento di Zielinski in cabina di regia x.com